Sanremo. La fanfara dei bersaglieri in congedo di Asti alla testa il corteo cittadino per le celebrazioni del 4 novembre. La festa delle Forze Armate e dell’Unita Nazionale è iniziata stamane al cimitero monumentale della Foce, con la deposizione della corona di fiori al Sacrario dei Caduti, alla presenza della banda militare che ha suonato, oltre all’Inno di Mameli e il silenzio, anche le note di “Happy Birthday” per il sindaco Alberto Biancheri, che oggi compie 60 anni.

