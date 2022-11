Tamponamento sul raccordo autostradale della A15, all’inizio del dosso, in direzione Santo Stefano Magra. Il bilancio è di tre persone rimaste ferite e trasportate in codice giallo al Sant’Andrea della Spezia e quattro auto coinvolte. L’episodio risale alle 18 circa quando e stando quanto si apprende un’auto non sarebbe riuscita a rallentare e colpendo altri tre mezzi incolonnate per il restringimento di corsia dovuto al cantiere stradale . La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia stradale. Sul posto sono arrivate la Pubblica assistenza di Arcola e la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure. Il traffico ha subito pesanti disagi e rallentamenti per tutta la durata degli interventi di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi.

L’articolo Tamponamento sul raccordo della A15 a Santo Stefano: tre feriti e cinque auto coinvolte proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com