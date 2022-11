Un lettore: “Via XXVII marzo al buio: si rischia di cadere ed è aumento il rischio di essere aggrediti”

In Via XXVII Marzo le strade sono al buio. Non so se sia per colpa di un guasto o per il risparmio energetico, ma non va bene.

I marciapiedi sono lerci di escrementi e si rischia di scivolare per colpa delle bottiglie abbandonate.

Ma soprattutto a causa della frequentazione della zona da parte di balordi e tossici è aumentato ancora di più il rischio di aggressioni, in particolare per chi esce di casa la mattina presto o rientra tardi la sera.

