A novembre Beghi, biblioteca d’arte e Mediateca ospitano i laboratori per bambini

A novembre il Sistema Bibliotecario Urbano spezzino attende i giovani lettori con diversi eventi. Si comincia giovedì 10 novembre alle 15, presso la Biblioteca Speciale d’Arte e Archeologia di Via del Prione, con un laboratorio dedicato alla “Camera di Vincent”. Il laboratorio si basa sull’osservazione di dipinti che si trovano sui libri d’arte presenti in biblioteca, e si pone l’obiettivo di approfondire, in modo ludico e adatto ai bambini, lo stile e gli strumenti utilizzati dagli artisti, con la realizzazione di un personale elaborato e la reinterpretazione creativa delle opere più famose. Destinatari gruppi di 8 bambini al massimo di età 6 – 12 anni con prenotazione obbligatoria presso Biblioteca Beghi 0187/727885 Biblioteca d’arte 0187/727918 o via mail biblioteca.arte@comune.sp.it.

Si prosegue sabato 19 novembre, dalle 11 alle 12, nello Spazio Bambini, con un laboratorio dedicato ai libri e al divertimento. “Voltapagina” è una formula studiata per avvicinare i bambini al libro, spogliandolo dai pregiudizi che spesso possono allontanare i piccoli dalla scoperta dei mille mondi che la lettura può regalare. A ogni lettore il suo libro! Tratteremo di mese in mese argomenti e modi di leggere sempre diversi, accompagnando la lettura al gioco e alla creatività. Destinatari gruppi di 8 bambini al massimo di età 6 – 12 anni con prenotazione obbligatoria presso Biblioteca Beghi 0187/727885.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com