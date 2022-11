A Varazze don Angel Fernandez Artime, il Rettor Maggiore dei Salesiani: giovani e oratorio in festa

Varazze. L’abbraccio immenso di Varazze a don Angel Fernandez Artime conclude la tre giorni ligure del “successore” di Don Bosco.

Una giornata intensa e molto partecipata per salutare il Rettor Maggiore dei Salesiani nel mondo che ha fatto visita alla città dove Don Giovanni Bosco soggiornò per 50 giorni, tra il 1871 e il 1872, per un periodo di malattia e compì anche un miracolo nei confronti di una bambina, restituendole l’uso di un braccino. C’era tutta Varazze oggi per l’importante occasione.

» leggi tutto su www.ivg.it