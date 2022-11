Africa eco race, Maurizio Gerini e Francesca Gasperi: «La passione per le gare ci unisce ancora di più»

Chiusanico. Complici nella vita- sono fidanzati da alcuni anni- e anche nello sport. Francesca Gasperi e Maurizio Gerini son appena tornati dall’Africa eco race con un ottimo risultato, primo lui e seconda lei nonché unica donna a partecipare alla gara nella categoria moto. Sei mila chilometri tra sabbia, rocce, pietre e temperature fino a 50 gradi in sella ad una moto,

«È andata benissimo- racconta Gerini- primo e seconda degli italiani e non poteva andare meglio. Una gara incredibile, per noi sentita ancora di più del solito perché la partenza era da Montecarlo e ci sembrava di partire da casa. Abbiamo attraversato una bella fetta di Africa, tra Marocco, Mauritania, Senegal con l’arrivo a Dakar ed è stata sia per me che per Franci un’avventura». « È stato anche un bellissimo viaggio- aggiunge Francesca- attraversando questi tre Stati abbiamo visto delle differenze incredibili ed è stato bello anche cambiare paesaggio durante la gara».

