Bper, approvata la fusione con Carige con il 99,9% dei voti: avrà 8.400 dipendenti e 5 milioni di clienti

Milano. Bper approva la fusione con banca Carige con il 99,9% dei voti, presente in assemblea il 52,7% del capitale.

L’operazione per l’amministratore delegato di Bper, Piero Luigi Montani, “è fondamentale – dice – ma mi piace sempre brindare alla fine per cui il brindisi è rimandato a fine mese”, quando la fusione sarà completata. “Per adesso siamo molto contenti le cose sono andate esattamente come ce la aspettavamo”. L’obiettivo di Bper è ora “contraddistinguersi tra i clienti come banca di riferimento, abbiamo tempo per portare avanti questo obiettivo, siamo fiduciosi e ce la metteremo tutta”.

