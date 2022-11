Bper, Muzio (First Cisl): ““Accordo positivo su integrazione lavoratrici e lavoratori ex Carige”

Genova. “First Cisl e gli altri sindacati del credito hanno firmato, nella nottata di venerdì, l’accordo relativo alla armonizzazione dei trattamenti economici e normativi in ordine alla fusione per incorporazione di Banca Carige e Banca Monte di Lucca in Bper Banca”. Lo spiega Matteo Muzio, segretario responsabile First Cisl del gruppo Carige.

“L’accordo prevede la continuità del rapporto di lavoro e la salvaguardia delle condizioni contrattuali previste nell’ex gruppo Carige. Saranno riconosciuti l’anzianità di servizio e tutti i trattamenti economici maturati prima della fusione”.

