Calcio/ Il Riese sbanca il comunale di Sori: finisce 1-4

Dal Calcio Acd Riese

Sori 1 – Riese 4 ( Cappelli 3 , Picasso 1 )

Convincente e meritata vittoria ottenuta oggi pomeriggio al comunale di Sori per una Riese con tanta voglia di riscatto dopo la precedente giornata. Partenza sprint e decisa dei bianco celesti , dopo 25 secondi circa capitan Savona calcia da fuori area colpendo la traversa. Quest’ ultima diventa ” protagonista ” della prima parte di gara , infatti al minuto 22 viene colpita prima da Picasso che di testa riusciva ad anticipare il proprio marcatore e poi da Castellucchio che arrivato per primo sulla palla colpisce di testa a colpo sicuro centrando di nuovo in pieno il legno.

Al minuto 28 il Sori si affaccia dalle parti di Calori con Morra che colpisce la base del palo. Al 31 e’ Picasso ad avere un ottima occassione ma il suo tiro viene parato , sulla ribattuta è Castellucchio ad arrivare per primo ma subisce fallo conquistando così la massima punizione. Sul dischetto si presenta Cappelli che gonfia la rete per l’ 1 a 0 Riese.

Pronta la risposta del Sori che al 34° trova subito il pareggio con Lofrida che servito da un cross dalla destra beffa la retroguardia e supera Calori.

