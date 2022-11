Il Savona pareggia 1 a 1 contro la Spotornese in occasione della settima gara di campionato. Striscioni in vantaggio con l’eterno Quintavalle. I padroni di casa, arrivati al match da primi in classifica, hanno pareggiato nella ripresa col subentrato Bianco.

Il pubblico delle grandi occasioni ha fatto da cornice a una gara tra due squadre che ambiscono per organico, la Spotornese, e per blasone, il Savona, a recitare un ruolo di primo piano nel Girone “B”.

