Conservatorio, l’Ensemble Sax Off Limits inaugura il nuovo anno accademico

Lunedì 7 novembre alle 21 in Sala Dante il Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia inaugura l’anno accademico con un concerto dell’ensemble Sax Off Limits, che contestualmente celebra il suo ventennale. La preparazione Strumentale è curata dal M° Falaschi, a dirigere sarà il M° Bacci. In programma musiche di Bach, Vaughn-Williams, Glazunov, Glière. Tanti ospiti speciali in scaletta.

