Ventimiglia. Si è svolta nel pomeriggio di oggi, sabato 5 novembre, nell’isola pedonale di via Aprosio la manifestazione di pace promossa dalla Scuola di Pace sulla scia del corteo “Europe for peace“, in programma a Roma per chiedere lo stop del conflitto in Ucraina.

«Chiediamo l’immediato cessate il fuoco ed un negoziato per la pace. É urgente che presto si mettano al bando tutte le armi nucleari», ha dichiarato il presidente della Scuola di Pace Luciano Codarri.

» leggi tutto su www.riviera24.it