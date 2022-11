Giro dei Monti Savonesi Storico, Musti e Biglieri su Porsche Carrera guidano dopo le prime due speciali

Albenga. Al termine della prima giornata, con le due prove speciali in programma, Matteo Musti e Claudio Biglieri su Porsche Carrera RS sono in testa al “Giro dei Monti Savonesi Storico”. Il rally, organizzato dalla Asd Sport Infinity, ha infatti preso il via oggi in una cornice di pubblico che ha seguito la spettacolare partenza nel cuore di Albenga. Due le prove speciali (Caso – 10,050 Km) che hanno caratterizzato la prima giornata. Musti-Biglieri già dalla prima hanno conquistato un ampio margine sui diretti inseguitori, tutti distanziati da subito di oltre 20 secondi. Durante i vari passaggi era infatti apparso evidente il divario in termini di velocità tra le vetture. Leadership confermata anche nella seconda prova speciale.

In seconda posizione della classifica provvisoria si trovano Ermanno Sordi e Maurizio Barone su Porsche 911 SCRS con un distacco di 39”3 e al terzo posto Paolo Vigo e Matteo Canobbio su Peugeot 309 Gti distanziati di 42”8. Ritirato Sergio Mano su Toyota Celica, vincitore nel 2019, che già nella PS1 aveva registrato un problema tecnico.

