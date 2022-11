L’Amerigo Vespucci torna in Liguria: ecco dove visitare la nave più bella del mondo

Liguria. È partita il 2 luglio per un tour in giro per l’Italia ed ora è tornata in Liguria, dove sarà possibile visitarla in tutto il suo splendore. Stiamo parlando dell’Amerigo Vespucci, il veliero della Marina Militare più famoso al mondo, utilizzato come nave scuola per l’addestramento degli allievi ufficiali dell’Accademia navale.

La nave più bella del mondo e regina del mare è arrivata venerdì mattina (4 novembre) al Porto Antico di Genova davanti ai “Magazzini del Cotone”, e rimarrà nella città della Lanterna fino a martedì 8 novembre.

» leggi tutto su www.ivg.it