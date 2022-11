Moconesi: ladri in fuga finiscono in un dirupo, ma si dileguano

Giallo ancora senza soluzione, ieri alle 21 circa, in Fontanabuona. A Moconesi, frazione Cornia, un signore ha sorpreso dei ladri che si sono dati alla fuga in auto. Lui ha tentato di seguirli finché la vettura in fuga è uscita dalla carreggiata, precipitando in un ripido dirupo per una trentina di metri. E’ intervenuta la Croce Rossa di Gattorna. Sono stati allertati carabinieri e vigili del fuoco.

Raggiunta a fatica la vettura, i militari non hanno trovato nessuno a bordo. Successivamente i vigili del fuoco di Chiavari hanno perlustrato il terreno attorno per vedere se ci fossero feriti sbalzati a terra dall’auto. I ladri, evidentemente incolumi, si erano dileguati. Ai vigili del fuoco non è rimasto altro da fare che mettere l’auto in sicurezza (staccando la batteria) e alla Croce Rossa di rientrare alla base. Le indagini dei carabinieri proseguono.

