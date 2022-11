Olioliva 2022, Cna Imperia presente con gli artigiani e la filiera delle eccellenze del territorio

Imperia. Si apre oggi l’edizione 2022 di Olioliva e Cna Imperia raddoppia la propria vetrina espositiva dedicata alle imprese e prosegue con successo l’esperienza Cna per la filiera dei prodotti di eccellenza del nostro Territorio, partita con la collaborazione e la creazione di un tavolo di regia con l’Associazione produttori Lavanda Riviera dei Fiori da queste basi viene lanciato in questa edizione di Olipliva, l’aglio nero di Vessalico e l’olio aromatizzato alla lavanda Imperia.

La cittadella Cna in piazza Berio sarà l’occasione per far conoscere a visitatori, giornalisti eno-gastronomici, foodblogger italiani e stranieri l’utilizzo in altri settori dell’aglio nero, in questa kermesse il maestro gelatiere Aldo di Perlecò di Alassio presenta l’aglio nero in chiave di gelato. Oltre a questa possibilità le persone potranno provare Fior di lavanda Imperia, Caco di Vendone, Tantal’è, U tumeo de Perleco, Yogurt di Pieve di Teco con variegature.

