Panigaglia, il centrosinistra: “Il Consiglio si esprima unanimemente contro le autocisterne via mare, non solo in Calata Malaspina”

Poche ore prima della conferenza stampa dell’opposizione per la presentazione del Consiglio comunale richiesto per lunedì sul tema progetto “truck loading” presentato da Snam il Comune della Spezia ha annunciato la sua posizione contraria allo sbarco delle autocisterne in Calata Malaspina. Ma il centrosinistra spezzino, la cui opinione contraria è nota e confermata dalla richiesta di approfondimento in Sala Consiglio, intende andare oltre e chiede alla maggioranza di esprimersi contro qualunque altra soluzione che preveda il trasporto via mare dei camion carichi di gas liquefatto all’interno del Golfo. Una posizione espressa all’interno della mozione che sarà presentata lunedì sera.

“Vorremmo che il Comune si esprimesse in maniera unanime e contraria al progetto, senza se e senza ma”, ha esordito Guido Melley, capogruppo di Leali a Spezia, presentando i contenuti del documento. “Non mettiamo in dubbio il mantenimento dell’impianto, sebbene sia un sito a rischio di incidenti rilevanti (normativa Seveso), sia presente dagli anni ’70 e sia l’unico in Italia sulla linea di costa e vicino ai centri abitati. Non ci sono mai stati incidenti, ma questo non significa che non ci sia rischio e in previsione il numero delle navi aumenterà. Ma non sarà questo il punto della discussione. Quello che vogliamo mettere in dubbio è il progetto di trasporto via mare delle autocisterne per rifornire di Gnl il sistema dell’autotrazione. Questo implicherà un nuovo pontile lato Fezzano: questo è un potenziamento, mentre noi siamo per il mantenimento. Inizialmente era stato paventato che le chiatte cariche di cisterne e di gas sarebbero stati sbarcati a Fossamastra, ora si parla di Calata Malaspina, che è nel cuore del porto, vicino alla città e implica di tagliare in due il Golfo. Sarà una tratta quotidiana e riteniamo che il nostro golfo sia già abbastanza intasato. Speriamo venga dichiarato un no unanime a questa nuova servitù e siamo contenti che il sindaco si stia allineando alla nostra posizione, visto che siamo stati i primi a sollevare il problema”.

