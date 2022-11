Panigaglia, il Comune della Spezia dice no allo sbarco delle autocisterne in Calata Malaspina

A due giorni dal Consiglio comunale straordinario richiesto dall’opposizione sul progetto “truck loading” per il quale Snam ha presentato all’Autorità di sistema portuale l’istanza di concessione per lo sbarco in Calata Malaspina delle autocisterne cariche di Gnl provenienti da Panigaglia, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini rende nota la posizione dell’amministrazione comunale sul tema.

“Sul progetto Gnl Italia Spa abbiamo in questi anni sempre fatto, come Comune, delle osservazioni importanti esprimendo parere negativo e diffuse preoccupazione per la comunità spezzina”, dichiara Peracchini. “Ancora ho scritto all’Autorità portuale per evidenziare le forti preoccupazioni che l’individuazione di Calata Malaspina per l’imbarco/sbarco delle autobotti Gnl determina in termini di vicinanza con il retrostante abitato cittadino, scuole superiori, e la vicinanza con le principali infrastrutture portuali quali ferrovia, molo e terminal crociere, viabilità interna al porto a servizio di camion portacontainer e pullman turistici. Questo mix funzionale che si trova nelle immediate vicinanze della Calata Malaspina porta a considerare l’incompatibilità della scelta dell’area quale punto di imbarco/sbarco dei camion GNL nella prospettiva di possibili incidenti determinati dal traffico che si sviluppa nell’area, in particolar modo in concomitanza con l’approdo delle navi da crociera e lo sbarco dei turisti. Per tali motivazioni l’amministrazione comunale esprime la propria contrarietà al rilascio della concessione demaniale marittima in Calata Malaspina per l’imbarco/sbarco di autobotti Gnl”.

La contrarietà al progetto, negli ultimi giorni, era stata manifestata dai cittadini anche attraverso la stampa e sono state ribadite questa mattina dalla stessa opposizione consiliare nel corso di una conferenza stampa in cui hanno esposto i contenuti della mozione che sarà presentata lunedì sera.

Riguardo alla contrarietà all’utilizzo di Calata Malaspina Peracchini sostiene che “non ci devono essere ambiguità di sorta, per questo auspico che il Consiglio comunale Straordinario di lunedì con un linguaggio e intenzioni comuni possa produrre un documento unico in linea con quanto fatto dall’amministrazione in questi anni”. Una versione dei fatti non del tutto condivisa del centrosinistra spezzino, che chiederà un diniego totale allo sbarco delle autocisterne, anche in altre banchine della costa portuale spezzina, senza limitare il no alla sola Calata Malaspina.

