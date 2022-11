Recco, il palazzo del Comune sarà a risparmio energetico: in arrivo l’impianto fotovoltaico

Recco. La prossima settimana partiranno i lavori per l’installazione dell’impianto per la produzione di energia elettrica a moduli fotovoltaici sul tetto del Palazzo comunale di Recco. Con un investimento di 80mila euro, saranno completati in questo modo gli interventi di efficientamento energetico dell’edificio programmati dall’Amministrazione Gandolfo.

L’impianto, collegato alla rete elettrica di distribuzione, avrà una potenza complessiva di 19,44 kWp e sarà composto da 48 moduli fotovoltaici della potenza di 405 Wp collegati in serie fra loro a formare 4 stringhe da 12 moduli. La produzione di energia elettrica su base annuale risulta essere 26.800 kWh.

