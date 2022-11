Sampdoria-Fiorentina, Stankovic: “Mi aspetto una gara combattuta, vogliamo regalare i tre punti ai nostri tifosi”

Genova. Fiorentina, Torino e Lecce, queste le tre avversarie che la Sampdoria dovrà affrontare nel giro di una settimana per riuscire a macinare punti prima della pausa per i Mondiali in Qatar. “Saranno tre partite importantissime in sette giorni – commenta Dejan Stankovic – Saranno diverse come diversi saranno gli avversari e diversa sarà la nostra preparazione. Ma pensiamole una alla volta”.

Il tecnico blucerchiato ora è concentrato sulla sfida casalinga con i viola (domani alle 15): “Stimo tantissimo Italiano – dice -, sta facendo un ottimo lavoro. La Fiorentina ha una rosa ampia e si è visto anche in Conference League: hanno cambiato qualche elemento ma hanno avuto le risposte che volevano. Hanno talento, forza fisica e velocità, sono la squadra di Serie A che fa più possesso, creano tanto. Noi dobbiamo essere forti su ogni palla, tutte le seconde palle devono essere nostre. Mi aspetto una gara combattuta”.

» leggi tutto su www.genova24.it