Savona, chiuso ai pedoni il ponte mobile della Darsena. Un commerciante: “Un’altra mazzata”

Savona. Interdetto ai pedoni, almeno fino a domani mattina, il ponte mobile della Darsena. A far scattare la chiusura, intorno alle 15 di questo pomeriggio, l’attivazione del sistema di sicurezza, probabilmente a causa della forzatura di qualche elemento della struttura.

Sul posto sono giunti i tecnici specializzati e gli addetti dell’autorità di sistema portuale per effettuare le verifiche sulla sensoristica. “Essendo un sistema avanzato è molto delicato, basta che qualcuno tocchi un cancello o una porta che non dovrebbe e il ponte va in blocco”, spiegano da Autorità Portuale.

