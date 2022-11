Trecento euro di multa perché ascoltava musica da una cassa Bluetooth

Venerdì sera di controlli per gli agenti della Polizia Locale. Il personale in borghese del nucleo di polizia giudiziaria ha pattugliato le “zone calde” del centro storico. Nelle adiacenze del monumento alla Resistenza dei Giardini Pubblici, in Piazza Verdi e nel quartiere Umbertino sono stati identificati, sanzionati e segnalati alla Prefettura tre giovani che consumavano sostanze stupefacenti, immediatamente sequestrate. Sempre ai giardini di via Mazzini, un uomo è stato multato per atti contrari alla pubblica decenza in quanto sorpreso ad urinare.

Non è mancato un intervento a notte inoltrata per musica ad alto volume in Piazza Brin. Una pattuglia ha accertato la presenza di un giovane che, nelle vicinanze della chiesa, stava ascoltando musica a tutto volume tramite una cassa acustica Bluetooth. E’ stato sanzionato per l’importo di 300 euro come da disposizioni del sindaco. La cassa acustica è stata sequestrata.

