Turisti francesi rimangono bloccati sul sentiero Manarola – Corniglia: intervengono i soccorritori

Disavventura a lieto fine per una famiglia francese in vacanza alle Cinque Terre. I turisti, marito e moglie con due figli adolescenti, stavano percorrendo il sentiero (non quello, in genere, frequentato da tutti, ma il percorso vecchio) tra Manarola e Corniglia. Ad un certo punto, però, si sono persi e, vedendo Corniglia sopra di loro, hanno iniziato a procedere in verticale. I figli, in qualche modo, sono riusciti a superare il punto più difficile. I genitori, invece (il padre è un 58enne), sono rimasti bloccati. In loro soccorso sono arrivati il Soccorso alpino e speleologico Liguria, con la squadra di presidio nella zona del Parco, e i Vigili del fuoco. I due sono stati ricondotti sulla giusta strada. Stavano bene. Non è stato necessario alcun intervento medico.

