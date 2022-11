Ucraina, Cgil Savona in piazza a Roma: “Fermare il conflitto e negoziare per riavere la pace”

Roma. Oggi anche la Cgil di Savona è scesa in piazza a Roma insieme a un vasto mondo di realtà e associazioni per alzare la voce contro la sordità della guerra.

“Divisivo è il conflitto, divisiva è la guerra, divisiva è l’ostilità – dichiara il segretario provinciale Andrea Pasa -. La piazza di oggi ha l’intento di unire, pacificare, far dialogare anche chi ha posizioni distanti. È il momento di essere uniti per chiedere con fermezza la messa al bando per sempre delle armi nucleari, per chiedere negoziati di pace ovunque vi siano conflitti in corso, a partire dall’Ucraina, per chiedere una conferenza di pace convocata dalle Nazioni unite che sancisca unanimemente che la guerra non è più un’opzione per l’umanità e per il pianeta. Davanti anche alla sola minaccia di ricorso alle armi nucleari non ci può essere tentennamento alcuno: opposizione civile alla guerra, all’uso delle armi e alla minaccia nucleare”.

