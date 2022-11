Villa Viani. Tra i vari gioielli artistici dell’entroterra imperiese la chiesa dell’Assunta di Villa Viani non è sicuramente tra le più conosciute ma non per questo ha meno da raccontare sulla nostra storia.

Oggi assieme a Don Matteo Boschetti vi portiamo alla scoperta di questo monumento, dei suoi segreti e del suo straordinario organo risalente a metà ottocento i cui timbri ricordano le sonorità di moda a quell’epoca.

» leggi tutto su www.riviera24.it