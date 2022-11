Best Rider Progetto Sport 2022, brilla la stella delle atlete del Circolo ippico 3 Emme di Vezzano Ligure

Continuano i grandi risultati per il Circolo Ippico 3 Emme di Vezzano Ligure. Micaela Mariuccia Marras, Beatrice Mammi e Beatrice Bigagli, allenate da Francesco Marras e da Micol Siri, hanno dato lustro alla società sportiva vezzanese anche nelle gare del Best Rider Progetto Sport 2022, tenutesi a Verona nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 novembre nell’ambito della manifestazione di Fieracavalli Verona, principale manifestazione equestre a livello mondiale. Micaela Mariuccia Marras con il suo cavallo Arca Du Lys, e Beatrice Mammi, con Darlinette, si sono classificate prima e terza rispettivamente nella categoria C120 riservata agli junior, mentre Beatrice Bigagli ha ottenuto la quarta posizione finale nella categoria C125 riservata ai senior, mancando il podio per pochi secondi nella seconda prova a tempo. Risultati di assoluto valore per le ragazze del Circolo Ippico 3Emme, a conclusione di una manifestazione che si è svolta nell’arco di tutta la stagione su più tappe di selezione, prima a livello regionale, poi con la finale nazionale, con risultati sempre più convincenti che le hanno portate ad occupare il podio nella manifestazione veronese. “Un grazie anche ad Amelie – si legge in una nota -, sponsor che ha supportato le atlete in questa impegnativa ma ricca di soddisfazioni trasferta veronese”.

