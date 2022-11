Bourabia amaro: “Persi tanti punti nel finale, ci manca esperienza”

Un altro ko in trasferta per lo Spezia, che cade ancora nel finale, come accaduto la scorsa settimana contro la Fiorentina e a Napoli. “È difficile digerire una sconfitta nel finale”, spiega nel post gara Mehdi Bourabia, intervistato da radio e televisioni. “C’è tanta delusione, ma ci sono pochi giorni alla prossima partita e non c’è tempo per abbassare la testa. Oggi abbiamo fatto bene, ora pensiamo alla partita di martedì. Ci sono tante cose positive da tenere per le prossime partite, oggi abbiamo fatto una buona gara. Dobbiamo appoggiarci su questo, ora dobbiamo affrontare l’Udinese con la testa giusta”.

Già testa all’Udinese e al mini tour de force che porterà a chiudere il 2022 con la trasferta di Verona. Due partite in cui lo Spezia non potrà fallire, in un campionato che dietro va molto lentamente ma che rischia di risucchiare diverse squadre: “È vero che ci mancano punti, lo sappiamo, ma vediamo come affrontare la partita di martedì. Dalla partita di oggi dobbiamo uscire a testa alta e credere di poter girare le cose nel senso giusto. Il campionato è ancora lungo, noi dobbiamo pensare solo a noi e se faremo più punti le cose andranno meglio. Dobbiamo pensare a fare meglio nei finali, dove abbiamo perso tanti punti. Abbiamo fatto troppo poco nelle ultime partite, ma ci manca poco, nel contenuto stiamo facendo bene ma ci manca una cosa che con l’esperienza può farci crescere”.

