Calcio, Albenga. La gioia di Simone Marinelli: “Stiamo facendo qualcosa di fantastico”

Albenga. “Il Catania oggi ha pareggiato, quindi dovremmo essere gli unici in Italia ad aver vinto le prime dieci partite. Stiamo facendo qualcosa di straordinario, con un pubblico che ci ha dato una mano incredibile, tra i 1300 e 1400 ingressi. Tutto questo in tre mesi ed ora non ci si nasconde più: voglio portare questo strepitoso ambiente in Serie D”.

La felicità del massimo dirigente ingauno la si può evincere dalla sua avanzata verso la Gradinata Sud: una grande gioia sul suo volto e su quello dei tifosi bianconeri, sempre più entusiasti per il percorso della squadra di Pietro Buttu.

