Calcio/ Samp senza carattere e in confusione, la Fiorentina prende sbanca il Ferraris

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Amione; Leris, Villar, Djuricic, Augello; Montevago, Caputo. All Stankovic.

Fiorentina: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Duncan; Ikone, Jovic, Kouame. All. Italiano

Una Sampdoria senza nerbo cade per l’ennesima volta in campionato: al Ferraris la Fiorentina si impone con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Bonaventura e Milenkovic. Blucerchiati mai pericolosi dalle parti di Terracciano nonostante i cambi nella ripresa decisi da Stankovic. Il tecnico serbo cambia per l’ennesima volta formazione e passa al 4-4-2 puntando in attacco sul giovane Montevago al fianco di Caputo.

