Censimento Istat, a Genova coinvolte oltre 8.500 famiglie: ecco come funziona

Genova. Se avete ricevuto una lettera nominativa dall’Istat che vi invita a partecipare al censimento o avete trovato nel portone una locandina che annuncia la visita di un rivelatore, significa che rientrate nel campione che partecipa al censimento 2022. Niente paura di truffe o malintenzionati: i rilevatori incaricati dal Comune faranno interviste ai cittadini e li aiuteranno nella compilazione del questionario online, oppure indicheranno il centro comunale di rilevazione più vicino per poterlo fare.

A ottobre ha preso il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che coinvolge, come ogni anno, solo un campione rappresentativo di famiglie. Nel 2022 le famiglie italiane che partecipano al Censimento sono 1 milione e 326.995 in 2.531 Comuni sull’intero territorio nazionale.

