Chiavari, ecco l’archivio dell’Osservatorio meteorologico: 130 anni di dati in 17mila documenti

Chiavari. Una banca dati meteo di 130 anni comprensiva di 17mila documenti. È il patrimonio custodito nell’archivio dell’Osservatorio Meteorologico del seminario vescovile cittadino e recentemente recuperato grazie all’opera di digitalizzazione finanziata dal Comune di Chiavari.

I microfilm dei registri cartacei, curati dai tre sacerdoti dell’Osservatorio tra il 1883 e il 2014, sono stati oggetto di un puntuale lavoro di conversione, controllo e correzione dei dati inseriti. Nella fase di data-enter sono stati coinvolti gli studenti (grazie a percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) del Liceo Da Vigo Nicoloso, del Liceo Marconi-Delpino, dell’Istituto Caboto, l’Istituto Natta Deambrosis e il Liceo Scientifico sportivo Gianelli. In cinque anni è stata creata una banca dati unica: sono circa 4,5 milioni i dati raccolti in 20mila fogli Excel, raggruppati in 1.700 file, per un totale di 7mila ore di lavoro complessivo dello staff che ha seguito i lavori.

