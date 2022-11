“Ci preoccupiamo del futuro di Sarzana senza ambizioni personali”

“Quello che abbiamo creato non è un movimento politico, né una corrente che si posizionerà da una parte o dall’altra a seconda di una convenienza o un calcolo negoziale. Se avessi voluto affrontare personalmente questo percorso per contrattare o avere qualcosa in cambio avrei avuto vie più semplici. La credibilità è un capitale politico che per troppo tempo è stato sottovalutato”. Così Marco Lorenzo Baruzzo, capitano del folto gruppo di under35 sarzanesi che a inizio ottobre avevano lanciato un appello per il rinnovamento del centrosinistra cittadino in vista delle prossime amministrative. Una mobilitazione che ieri ha vissuto il suo primo appuntamento pubblico con l’assemblea “Microfono aperto” convocata alla Sala della Repubblica, con la partecipazione di esponenti d’area, della società civile, dell’associazionismo e dei comitati come Che Botta! e Manifesto per la sanità, con un’età media più alta di quella prevista alla vigilia. Un’occasione che ha confermato lo spessore degli intenti del gruppo e soprattutto del suo portavoce, lasciando però deluso chi si aspettava l’annuncio di una candidatura che, non è arrivata ieri e probabilmente non arriverà nemmeno nelle prossime settimane, all’interno di una coalizione ancora da definire nel suo perimetro ma sempre più orientata verso il sostegno a Renzo Guccinelli come sfidante di Cristina Ponzanelli. “Se ci saranno le condizioni saremo tutti ben felici di fare un percorso insieme – ha spiegato Baruzzo – al contrario avremo gettato le fondamenta per fare ciascuno quello che sarà opportuno, ma la credibilità si deve coltivare nel tempo e serve per poter continuare a parlare con tutti. Se noi non fossimo disponibili a fare subito la nostra parte, nel modo in cui riteniamo giusto cioè senza farci dettare regole e tempi da certe logiche che disconosciamo con tutte le responsabilità che questo comporta, non saremmo qui oggi. Se avessimo dovuto dare retta al benestare o al quieto vivere non ci saremmo presi la briga di convocare questa assemblea. Questo – ha sottolineato – è un appuntamento elettorale perché delle elezioni in una comunità partecipata e partecipante occorre preoccuparsi, occorre parlare per tempo e farlo nel modo giusto. Abbiamo concepito l’ambizione di regalare alla città la possibilità di parlare di elezioni da un punto di vista che non fosse solo quello del posizionamento elettorale o della lotteria dei nomi e degli schieramenti, ma che fosse una base diversa. Ci preoccupiamo del destino della nostra città ma questa iniziativa non serve per proiezioni personali o ambizioni che non esistono perché la politica deve cessare di essere solo occasione per veicolare corse ai nomi e ai percorsi personali ma tornare a respirare un’aria e un’apertura ai temi, alla partecipazione e all’ascolto. I destini personali contano molto poco, nessuno ha in tasca la chiave per risolvere le cose da solo, tutti dobbiamo essere a disposizione, ciascuno per la sua parte, ma nessuno può improvvisarsi candidato. Il giovanilismo da solo non è una soluzione perché i giovani da soli non vanno da nessuna parte e chi pensa di scaricare loro addosso i problemi di un passato complicato e un presente difficile da gestire si sbaglia, sono un tassello di un quadro da costruire insieme”.

