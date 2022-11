Domenica soleggiata ma con minime autunnali

Cielo prevalentemente sereno, salvo il transito di velature o nubi alte durante la giornata, e temperature minime più autunnali in questa prima domenica di novembre che vivrà addensamenti più consistenti nottetempo per la rotazione dei flussi dai quadranti meridionali. Queste le previsioni di Arpal per la giornata odierna che vedrà anche venti deboli di direzione variabile con locali brezze. Da domani, lunedì, la nuvolosità tornerà fra irregolare e variabile anche con spazi soleggiati e addensamenti più compatti la sera che dovrebbero proseguire fino a martedì e portare mercoledì a deboli piogge.

