Ex cinema teatro Fossatello, via libera al progetto di riqualificazione

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, il progetto definitivo di restyling dell’ex cinema teatro Fossatello – nell’omonima piazza – che sarà interessato da lavori di ammodernamento, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche.

“Entro dicembre – spiega il vicesindaco Piciocchi – ci sarà la gara per l’affidamento dei lavori per un intervento che ha ottenuto il finanziamento da parte del ministero alle Infrastrutture nell’ambito del Pinqua con fondi del Pnrr per oltre 800mila euro”.

