Fontanabuona: microcriminalità, casi destinati a fallire

Fanno discutere in Fontanabuona il tentato furto di ieri mattina a Moconesi; la fuga; il sospetto che i ladri, molto probabilmente, abbiano lanciato l’auto nel dirupo dopo averla abbandonata per facilitarsi la fuga (sembra impossibile, se fossero stati a bordo, che nessuno abbia subito traumi).

In Fontanabuona tutti si conoscono; in una terra di emigranti, l’arrivo di tanti stranieri non ha suscitato particolare disagio. Certo vi è stato un periodo che molti fontanini si dicevano contrari alla costruzione del tunnel per timore che la malavita potesse insediarsi in vallata. Si era anche assistito alla discussa creazione di comitati che la notte sorvegliavano le strade segnalando il passaggio di vetture non appartenenti ai residenti, seguendone i movimenti; segnalando eventuali anomalie alle forze dell’ordine.

