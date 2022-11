Franciosi: “Peracchini riuscirà a ottenere ristori sul prezzo del gas? Il mondo si muove mentre Spezia rimane ferma”

“Lunedì sera il consiglio comunale discuterà del progetto di truck loading di Gnl Italia, cioè del trasporto via mare di gas naturale liquefatto destinato all’autotrazione. Dalle dichiarazioni di partenza pare vi sarà comunione di sentimenti tra opposizioni e amministrazione, unite nella condanna del progetto”. E’ quanto si legge in una nota di Antonella Franciosi di Italia viva La Spezia che prosegue: “Golfo troppo intensamente sfruttato per le prime, criticità dell’approdo delle bettoline a Calata Malaspina per la seconda. Questo mentre Piombino che ancora non ospita nessun rigassificatore alza la voce per ottenere compensazioni di eventuali futuri disagi. Noi ospitiamo il primo rigassificatore italiano da oltre 50 anni. Le compensazioni ad oggi sono state praticamente inesistenti”.

“Sarà in grado Peracchini, sindaco e presidente della Provincia – chiede Franciosi -, di sedersi a un tavolo e ottenere ristori sul prezzo del gas per i suoi amministrati e magari anche una viabilità alternativa alla strada provinciale Napoleonica? Il mondo si muove mentre Spezia rimane ferma”.

“È così che mentre da almeno tre anni Gnl Italia ha messo gli occhi su Calata Malaspina, la nostra amministrazione che ancora non ci ha messo in grado di godere della confinante Calata Paita, non ha mezzo progetto, né ha intrapreso una sola azione, per recuperare alla città l’area critica di Calata Malaspina – conclude Franciosi -. Si vede che l’acqua di Piombino rende più reattivi e no, questa volta non può essere responsabilità del governo delle sinistre, questa volta occorre che l’amministrazione di centrodestra guardi senza il solito orgoglio alla propria inerzia e si attivi”.

