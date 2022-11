“Giovinezza”, la canzone simbolo

Dell’impresa fiumana, terminata a fine 1920, non s’è detto nella rubrica perché le cose dell’alto Adriatico interessano poco il medio Tirreno anche se il vice del Gabriele era Alceste De Ambris, originario di Licciana e cugino di Ubaldo Formentini. Giusto all’inizio del ’21 da lassù arrivarono alla Spezia non pochi legionari che entrano in città inquadrati e incolonnati a puntino dai loro ufficiali. Cantando “Giovinezza” marciano verso la caserma Duca degli Abruzzi dove si acquartierano. Sulla stampa che non si dilunga a dire del soggiorno dei reduci nel Golfo, quell’inno ritorna quando alla Spezia si festeggia la marcia su Roma. Giovinezza era diventata l’inno dei fascisti ma la sua nascita è abbastanza precedente.

La canzone, infatti, viene alla luce nel 1908. A creare la melodia fu Giuseppe Blanc, un universitario musicofilo, che compose quei righi intitolandoli “Commiato” in omaggio degli studenti che, prossimi alla laurea, non avrebbero più fatto più gli scavezzacolli per mettere la testa a posto ed entrare nel mondo serio delle professioni. Diventata così “L’inno dei laureandi”, piacque così tanto a Nino Oxilia che per quelle note compose il testo facendone una canzone poi inserita nel suo lavoro più celebre, l’operetta “Addio Giovinezza” che è la storia di alcuni goliardi nella Torino di fine Ottocento. Il successo che riscuote la rappresentazione teatrale amplifica la popolarità della canzone che davvero tanti vogliono adottare come loro inno ufficiale. Primi a farne la loro bandiera canora sono gli Alpini ma presto il loro esempio è seguito dagli Arditi, i reparti d’assalto creati durante la prima guerra mondiale.

