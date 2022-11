Giro dei Monti Savonesi Storico, cambio al vertice: Sordi e Barone su Porsche 911 balzano al comando

Albenga. Cambio al vertice della classifica provvisoria del 4° Giro dei Monti Savonesi Storico in corso ad Albenga. In seguito ad un problema tecnico all’acceleratore, Matteo Musti e Claudio Biglieri su Porsche Carrera RS, che ieri avevano vinto le due prove speciali, sono scivolati indietro a vantaggio di Ermanno Sordi e Maurizio Barone su Porsche 911 SCRS che ora sono in testa.

Questa mattina sono infatti già state disputate due prove speciali, “Colle Scravaion” e “Colle Melogno”, vinte rispettivamente da Maurizio Rossi e Giorgio Genovese su Subaru Legacy e da Sergio Mano e Mauro Carvelero su Toyota Celica.

