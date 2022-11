Giro dei Monti Savonesi Storico, successo finale di Maurizio Rossi e Giorgio Genovese su Subaru Legacy

Albenga. Maurizio Rossi e Giorgio Genovese su Subaru Legacy hanno vinto ad Albenga la quarta edizione del Giro dei Monti Savonesi Storico, organizzato dalla Asd Sport Infinity. Una gara costante che li ha visti vincere la terza prova speciale, classificarsi tre volte secondi e due terzi, e concludere le altre prove sempre nelle prime posizioni. Il loro tempo finale, al termine delle otto prove speciali, è stato di 49’54”.9 . Al secondo posto si sono classificati Ermanno Sordi e Maurizio Barone su Porsche 911 SCRS con un distacco di 29”3 e al terzo Pietro Tirone e Vincenzo Torricelli su Porsche Carrera RS in ritardo di 1’03”.

“Siamo felici per questo risultato – ha commentato Maurizio Rossi -. Una vittoria, la seconda con questa vettura, giunta dopo quella conquistata ad agosto al Rally Storico di Salsomaggiore Terme. Ieri è stata una giornata complessa, oggi invece abbiamo iniziato a prendere in mano la vettura che è sempre più bella da guidare. Nei rally bisogna arrivare in fondo con un alto ritmo e attaccare quando è il momento giusto. Vincere qui in Liguria, dove sono di casa, è particolarmente bello quindi… molto bene”.

