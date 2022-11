Gronda, Rixi: “Via libera a dicembre, se non parte entro inizio 2023 scadono le autorizzazioni”

Genova. Per sbloccare i lavori della Gronda “ci vuole un piccolo intervento legislativo: siamo intenzionati a farlo prima di dicembre dopo le risultanze” che arriveranno “a metà novembre” dalla commissione istituita dal ministero. Lo ha detto a Genova il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi, in visita alla nave Amerigo Vespucci ormeggiata al porto antico, la prima a Genova da quando fa parte del governo Meloni.

Per il raddoppio dell’autostrada sono dunque giorni decisivi: “O partiamo quest’anno o all’inizio dell’anno prossimo oppure il rischio vero è che scadano le autorizzazioni e le Via – spiega Rixi -. Probabilmente l’apatia di qualcuno in questi anni era per cercare di far scadere le autorizzazioni all’opera. Abbiamo poco più di un mese per risolvere ciò che gli altri non hanno risolto in tre anni e mezzo”.

