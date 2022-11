Il grido della pace, da Luni e Castelnuovo a Piazza San Giovanni

UN SUSSULTO CHE NASCE DAL BASSO

Scrivo di ritorno da Roma, dove si è tenuta la manifestazione per la pace della coalizione “Europe for Peace”: oltre 600 associazioni che hanno chiesto a gran voce il cessate il fuoco in Ucraina, il negoziato subito, la Conferenza internazionale di pace. Erano tanti anni che non andavo a una manifestazione nazionale: forse non ce ne sono più state, probabilmente ero io che non avevo le motivazioni per andare. Ma questa volta è stato diverso: c’era proprio bisogno di lanciare un grido per la pace e di rilanciare la partecipazione popolare in una fase in cui rischia di prevalere la rassegnazione.

Eravamo più di centomila, in corteo da piazza della Repubblica a piazza San Giovanni. Donne e uomini, studenti, operai, scouts, attivisti sociali, cooperanti delle Ong, ragazze e ragazzi in servizio civile, religiosi e religiose, pensionati, migranti, operatori di pace che hanno a cuore un’unica cosa: che la guerra in Ucraina, e le guerre in tutte il mondo, finiscano al più presto. La CGIL era il cuore del corteo, insieme ai cattolici, le ACLI e la Comunità di Sant’Egidio in primis. Nessuna bandiera di partito: c’erano il popolo dei Cinque Stelle e quello di una sinistra mai così in crisi, e anche una parte di quello del Pd, sparpagliati in mezzo a un più vasto popolo multicolore. Quello che più colpiva era la presenza di una miriade di piccole associazioni, magari con una decina di partecipanti o poco più, che sfilavano con i loro striscioni e cartelli: davvero centinaia, provenienti da tutta Italia. Gli spezzini, in buona parte arrivati in treno con la CGIL, erano tanti. Lo striscione che portavo con altri -“Mai più la guerra”, sopra la scritta “Tutte le guerre passano dai porti”, sotto “La guerra comincia a La Spezia”- è stato tra i più fotografati e filmati.

La marea arcobaleno della pace si sta alzando in tutta Italia, sempre più vigorosa ogni giorno che passa. E’ un sussulto che nasce dal basso e comincia a incidere sulle classi dirigenti.

Sabato scorso ero a Luni. In più di duecento abbiamo marciato nella pista coclo-pedonale lungo il Canale Lunense, una parte proveniente da Luni, una parte da Castelnuovo. La mia amica Chiara Castagna mi ha raccontato come è nata l’iniziativa: “Tutto è partito dall’Auser, ci siamo riuniti e abbiamo lanciato la proposta, subito fatta propria dall’ANPI. Poi abbiamo coinvolto i castelnovesi, l’idea di incontrarci lungo il percorso tra i due paesi simboleggia la speranza dell’intesa tra popoli diversi. Insieme abbiamo chiesto l’adesione ai due Comuni, alle parrocchie, alle scuole, a tutte le associazioni del territorio. Le donne si sono prodigate per lo striscione, fatto all’uncinetto. La politica si fa dal basso, se interpreti i sentimenti delle persone c’è una risposta, se fai discorsi vuoti non ti stanno nemmeno a sentire. Le donne sono più in grado di dar voce al sentimento di pace. E’ stato un esserci, in preparazione alla manifestazione di Roma”. Le mamme dei due paesi c’erano tutte, con i loro figli più piccoli. Insieme ai ragazzi più grandi, agli amministratori, ai parroci, agli attivisti, ai pensionati.

