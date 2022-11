In fondo non ci si muove: nuovi ko per Sampdoria ed Hellas. Spezia a +3 dalla terzultima

Altro week-end di pochissimi passi in avanti in coda alla Serie A, dove dopo il ko dello Spezia e i pareggi di Lecce, Cremonese e Salernitana nello scontro diretto, e la vittoria dell’Empoli, Hellas Verona e Sampdoria cadono contro Monza e Fiorentina, restando in fondo alla classifica. Netto 0-2 per i viola contro i blucerchiati, mai in partita e puniti da un gol per tempo, firmato Bonaventura e Milenkovic, che si ripete dopo il gol della scorsa settimana al ‘Picco’. La Fiorentina prova a tornare nella parte della serie A che conta e spera di poter aggiungere altri punti prima della sosta mentre la squadra di Stankovic perde ancora una volta, aggrappata al gol di Colley a Cremona grazie al quale i blucerchiati riescono quanto meno a tenere la linea di galleggiamento in attesa di buone notizie dalle situazioni societarie in cui dai mesi naviga.

Se per i blucerchiati questa è la peggior partenza di sempre, con quattro ko in fila in casa che mancavano da oltre dieci anni, non se la passa meglio l’Hellas, all’ottava sconfitta consecutiva. Il cambio in panchina non ha fin qui portato buone notizie agli scaligeri, che cadono anche all’Unipol Domus contro il Monza, giocando ancora una volta più di un’ora in dieci uomini, come accaduto contro la Roma, questa volta per il discusso rosso diretto a Magnani. La squadra di Palladino domina e trova il gol nella ripresa, con Carlos Augusto e con Colpani, allontanando la zona calda, ora a -7 dai brianzoli. Resta dunque a +3 dal terzultimo posto lo Spezia, in una classifica che sul fondo continua ad andare molto lentamente ma che già permette di dividere il campionato in tre tronconi ben definiti con distanze che iniziano ad essere significative. Il tutto dopo solo tredici turni…

