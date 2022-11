Genova. Incendio questa mattina in via Melen, nella zona degli Erzelli, dove ha preso fuoco un’officina di riparazione per ambulanze.

L’allarme è scattato intorno alle 6. Sul posto sono arrivati in breve tempo i vigili del fuoco con una squadra, l’autobotte e il carro autoprotettori. Nel giro di un’ora il rogo è stato domato.

