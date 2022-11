La Spezia e il PNRR: sviluppi e prospettive di lavoro

Anche la provincia spezzina, come tutta la Liguria, è interessata in questi mesi dalle prospettive aperte dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza alimentato dai fondi europei “post Covid”. Su tali prospettive, che hanno molto a che fare con lo sviluppo del territorio e sul lavoro per i giovani, si interroga ora il Movimento cristiano lavoratori, proseguendo così alcune iniziative di formazione ad ampio raggio avviate nei mesi scorsi. E’ per questo che la presidenza provinciale del Movimento organizza per venerdì prossimo alle 17, alla biblioteca “Beghi” del capoluogo, un incontro dibattito sul tema “Il Pnrr alla Spezia e in provincia”. L’iniziativa intende analizzare i temi affrontati nei vari progetti del Piano nazionale che, presentati da enti pubblici e soggetti privati, riguardano il territorio spezzino. Introdurrà i lavori il presidente provinciale Giorgio Scotto, portando anche il saluto del presidente nazionale Antonio Di Matteo, mentre condurrà i lavori Egidio Banti. Relatori saranno Stefano Senese, già direttore della Camera di commercio e ora presidente di “Promofuture”, il vice presidente della Camera di commercio delle Riviere liguri Davide Mazzola, il direttore dell’Unione degli industriali spezzina Paolo Faconti e Irene Mercuri, consigliera di parità vicaria della Regione Liguria. Dopo il dibattito trarrà le conclusioni il presidente della Provincia e sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. Tutti sono invitati.

