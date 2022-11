Sono 511 i nuovi positivi su tutto il territorio ligure, mentre in provincia della Spezia sono 110. Questi gli esiti dei 3.584 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I positivi attivi in provincia sono 1.424 e 10.547 a livello ligure.

Aumentano i ricoveri in Liguria che salgono a 236, 14 in più rispetto alla giornata di ieri dove si contano 4 terapie intensive. Lieve aumento dei ricoveri anche alla Spezia con 2 ospedalizzati in più, per un totale di 38 e la Terapia intensiva che resta vuota.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com