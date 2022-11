Liguria in vetrina all’American Film Market, Toti: “La nostra regione protagonista a Hollywood”

Genova. “Liguria protagonista a Hollywood: la nostra regione è stata infatti presentata, per la prima volta, come filming destination all’American Film Market, il più importante evento del settore, in corso in questi giorni negli Stati Uniti, a Santa Monica. All’evento erano presenti oltre 200 case di produzione. Un’occasione per ribadire come la Liguria sia la location perfetta per il cinema e la televisione, per ambientate un film o una serie tv”. Lo comunica il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Sono già numerosissime le produzioni che, in questi anni, hanno scelto la nostra terra per girare scene e sequenze che sono state ammirate poi da milioni di persone – aggiunge Toti – Appuntamenti come questo sono tappe importanti per proseguire nel lavoro di promozione portato avanti con successo fino a oggi, e mostrare agli operatori più importanti le bellezze e le unicità della nostra terra. Ogni produzione rappresenta non solo un’occasione per promuovere indirettamente la nostra regione nel mondo, ma ha anche un impatto significativo dal punto di vista occupazionale”.

