Lo Spezia si avvicina all’Udinese con un Maldini in più: “Il gol era scritto nel destino”

Gli ultimi sforzi del 2022 dello Spezia ripartono dall’Udinese, contro cui meno di sei mesi fa la squadra dell’allora tecnico Thiago Motta aveva matematicamente confermato la categoria e parte integrante del recente passato di mister Luca Gotti, che conosce molto bene i friulani e a cui deve molto. Con un solo punto nelle ultime sei uscite, lo Spezia è chiamato ad un riscatto, necessario per non rimanere ancor più invischiato nella zona più calda della classifica, dove si va molto piano, ma che resta lì, ad un passo, a solo tre punti di distacco. Un nulla.

Contro i friulani sarà tutt’altro che una passeggiata. La squadra di Sottil è forse la sorpresa numero uno del campionato, capace di battere sia l’Inter che la Roma e gravitare in zona Europa. Ma i bianconeri, dopo un boost iniziale, stanno attraversando un momento di comprensibile flessione. “Solo” due punti nelle ultime tre uscite, che diventano quattro se si allarga l’analisi alle ultime cinque partite, i friulani rischiano di dover rinunciare a Destiny Udogie per la partita del ‘Picco’, uno degli uomini più incisivi della formazione di Sottil. A Lecce i bianconeri hanno sofferto il pressing dei salentini e anche contro la Cremonese hanno dimostrato un pizzico di brillantezza in meno rispetto alle scorse gare, che lo Spezia potrebbe sfruttare a proprio favore, magari puntando ancora su quel Daniel Maldini che a San Siro ha stupito tutti con un colpo importante ancorché isolato.

