Lutto in Lunigiana per la scomparsa del dottor Franco Aiello

E’ morto ieri all’età di 70 anni il dottor Franco Aiello, il quale esercitava l’attività professionale di medico di medicina generale nel Comune di Mulazzo.

Il dottor Franco Aiello, che aveva abbandonato anzitempo la professione medica per motivi di salute, lascia la moglie Maria Cappai e le figlie Alice, Agnese e Clara.

“Tutti i colleghi e la Società della Salute della Lunigiana – sottolinea il direttore facente funzione Amedeo Baldi – lo ricordano con affetto, non solo per le doti umane, ma anche per la assidua presenza nella propria comunità e per la abnegazione con la quale esercitava il proprio lavoro”.

