Martedì la prima assemblea di Unione Popolare post elezioni: “Non saremo l’ennesimo partito”

Genova. Martedì 8 novembre, alle ore 17.30, al Cap in via Albertazzi si terrà la prima assemblea pubblica di Unione Popolare, successiva alle elezioni politiche del 25 settembre scorso.

“Lavoro, trasporti, sanità, bollette e inflazione, sui quali si presenteranno brevi relazioni, e ancora pace, antifascismo, ambiente e diritti: sono alcuni dei temi sui quali porremo l’accento – si legge in una nota – e sui quali cercheremo la convergenza di tutte quelle persone, di tutte quelle organizzazioni che non si riconoscano nelle politiche trasformiste di chi sceglie da che parte stare in sola funzione della sua posizione politica, interna o esterna al governo di turno”.

