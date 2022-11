Meteo: in Liguria domenica soleggiata, lieve aumento delle temperature massime

Genova. Un debole campo anticiclonico tende ad interessare le regioni settentrionali, determinando una domenica stabile e generalmente soleggiata. All’inizio della settimana correnti meridionali favoriranno un graduale aumento della nuvolosità. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 6 novembre. Al mattino cieli pressoché sereni sull’intero territorio regionale, fatta eccezione per qualche velatura sparsa (più probabile a ponente). Tra le ore centrali della giornata e metà pomeriggio stratificazioni medio-alte in transito da ovest verso est, seguite da cieli in prevalenza sereni. In serata graduale aumento della nuvolosità bassa lungo la fascia costiera. Venti: in mattinata deboli, o al più moderati, da nord. Dal pomeriggio deboli dai quadranti meridionali. Mari: generalmente poco mosso. Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve aumento. Costa: min +9/+15°C, max +18/+22°C. Interno: min -3/+9°C, max +13/+19°C (fondovalle/collina)

